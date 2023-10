 CONFERENZA STAMPA DI MISTER DI FRANCESCO POST BOLOGNA-FROSINONE

BOLOGNA – A fine gara la conferenza stampa di mister Di Francesco.

Nel primo tempo, cosa non è piaciuto?

“Prima del loro primo gol avevamo avuto un’occasione con Oyono che si era smarcato bene in area avversaria e non l’abbiamo sfruttata. Nella situazione successiva abbiamo preso gol su un rimpallo, siamo stati ingenui. Davanti a noi avevamo una squadra brava ad approfittare delle nostre ingenuità, il secondo gol è venuto da una respinta diretta del nostro portiere, un gol che capita raramente di vedere però è successo. Sono stati bravi loro a posizionarsi bene e fare gol. Nel primo tempo siamo stati meno bravi nel palleggio, meno lucidi nell’andare a ricercare quello che avremmo voluto, abbiamo attaccato poco gli spazi e differenza del secondo tempo nel quale abbiamo sia alzato bene le pressioni. Nel secondo tempo siamo cresciuti alla distanza, creando tante situazioni per andarla a pareggiare. Prendere 2 gol in tre minuti a volte ti può tagliare le gambe definitivamente e invece siamo stati bravi fino alla fine per andarla a riprendere. Se andiamo ad analizzare il risultato è sfavorevole ma se scendiamo sulla prestazione debbo dire che i ragazzi hanno cercato di dare tutto per tentare di pareggiarla. Siamo mancati negli ultimi 15-20 metri in qualita”.

Più demerito del Frosinone o demerito del Bologna? Cambi decisivi, li avrebbe messi dall’inizio quei giocatori?

“Allora, cominciamo col dire che tornare indietro non si può. Debbo aggiungere che questi giocatori che hanno giocato dall’inizio avevano fatto benissimo nella gara precedente ed hanno fatto molto bene anche in settimana. Certamente si poteva fare meglio in partita ma non dipende solo da 2 o 3 giocatori perché eravamo un po’ tutti lenti ad andare a manovrare. E’ successo a sprazzi. Quando si prende gol si guardano i nostri demeriti, quando si fanno invece si citano solo i nostri meriti. Ci sta prendere gol, noi le chances per poterli fare le abbiamo avute ed ho sempre detto che in una partita di 90’ ci sono tante partite nelle partite. Loro stati più bravi dopo il 2-0 anche a livello di entusiasmo, di serenità. Noi siamo stati bravissimi a cercare di andarla a riprendere fino alla fine. Mi sembra che il Bologna abbia fatto i due gol nei primi due tiri e poi nel primo tempo ha avuto un’occasione con Orsolini su una ripartenza. Quando sei così bravo a fare due gol con due occasioni, tanto di cappello”.

Dopo la sosta si aspettava questa reazione in gara?

“Mi aspetto che i ragazzi scendano in campo per fare la partita e per essere aggressivi ma ricordiamoci sempre che ci sono gli avversari e se nel primo tempo hanno fatto meglio bisogna dar merito al Bologna che è riuscito ad essere più lucido e brillante. Ma se andiamo ad analizzare la partita nell’arco dei 95’-100’ credo sia stata una partita bella anche se al momento non conosco i dati. E’ stata una gara molto equilibrata. Poi se una palla rinviata da Romagnoli gli va sul piede e una palla respinta da Turati va sulla testa di De Silvestri… Se fosse accaduto il contrario avrebbero potuto dire: ci siamo fatti due gol da soli… Ma io preferisco più un’analisi da allenatore. E dico che mi aspettavo il coraggio mostrato fino alla fine”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio