 ALLENAMENTO 11 OTTOBRE

Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana presso il centro sportivo ‘Capo i Prati’ di Fiuggi per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Bologna. Attivazione, lavoro atletico ed esercitazioni tecniche sul campo, questo il programma odierno. Assenti Oyono e Kvernadze impegnati con le rispettive nazionali. Differenziato per Caso. Personalizzato per Kalaj, Kaio Jorge e Gelli. Terapie per Harroui. Domani in programma una doppia seduta a Ferentino.