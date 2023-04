 ALLENAMENTO 12 APRILE

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita contro il Cagliari. Riscaldamento, lavoro tecnico ed esercitazioni tattiche, questo il programma odierno. Terapie per Lulic. Parzialmente in gruppo Szyminski. Per Mulattieri confermata la lesione muscolare al flessore della gamba sinistra. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino poi la partenza per la Sardegna.