 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Tornano in campo le ragazze della Serie C Femminile. Le giallazzurre domenica 16 aprile affronteranno, in trasferta, la Vis Mediterranea.

Le canarine hanno disputato l’ultimo match il 26 marzo nella sconfitta contro il Palermo.

Turno di riposo per gli Under 17 ma gli under 16 e 15 scenderanno regolarmente in campo nell’ultimo atto del campionato: i ragazzi di mister Mancone si giocheranno il secondo posto mentre gli under 15 invece arrivano all’ultima giornata con un quarto posto ormai consolidato.

Ventiduesima giornata per gli under 14 élite, la capolista Frosinone sfiderà la Vigor Perconti nel centro sportivo “Vigor A”.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 16 aprile alle ore 14:30 – Montoro (AV)

Vis Mediterranea – FROSINONE

UNDER 17

Riposo

UNDER 16

Domenica 16 aprile alle ore 15:00 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 15

Domenica 16 aprile alle ore 12:00 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 15 aprile alle ore 15:00 – Colli Aniene (RM)

Vigor Perconti – FROSINONE

