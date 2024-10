Mattinata di lavoro alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Vivarini. Dopo la riunione tecnica in sala video, la squadra è scesa in campo per svolgere lavori di attivazione, torelli, sviluppi offensivi e una partita finale per chiudere la seduta. Domani mattina allenamento congiunto con la Primavera.