Mattinata di lavoro per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino, la squadra di mister Vivarini è scesa in campo per un allenamento congiunto con la formazione Primavera, test in famiglia con due tempi da 30’. Lunedì di riposo per il Frosinone, che si ritroverà martedì mattina a Ferentino per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Reggiana.