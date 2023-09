 ALLENAMENTO 18 SETTEMBRE

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con la Salernitana. Attivazione, scarico per chi ha giocato ieri, serie di partite a tema e lavori intermittenti di corsa per il resto del gruppo, questo il programma odierno. Differenziato per Kalaj. Terapie per Harroui. Fermo Gelli (da valutare in settimana le sue condizioni). Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.