 UNDER 18, FROSINONE-SAMPDORIA 2-2

FROSINONE CALCIO: Gioia, Cozzolino (57’ Buttarazzi), Stano (62’ D’Auria), Silvestri (46’ Ambrosini), De Rita, Pelosi (73’ De Maria), Centra (57’ Coiro), Rizzo, Salvador, Fiorletta (73’ Di Francesco), Yanovskyy (46’ Bianchi)

A DISP.: Sperlonga, Bertucci

ALL.: Sig. Marco Amelia

SAMPDORIA: Rodolfo, Balduzzi (55’ Sinatra), Trevisan, Rossello, Cavallaro, Melani, Sava (55’ Portaccio), Camiciottoli (55’ Pelissa), Panariello (55’ Galluccio), Giolfo (83’ Traverso), Islam (72’ Sciaccalunga)

A DISP.: Parodi, Borlotti, Freccero

ALL.: Sig. Franca Carlos

MARCATORI: 1’ Cozzolino, 30’ Centra, 67’ Portaccio, 88’ Galluccio

ARBITRO: Arrone di Roma

ASSISTENTI: Gentilezza di Civitavecchia, Fabrizi di Frosinone

NOTE; Ammoniti: Giolfo, Panariello, Pelissa

Si conclude con un pareggio la prima uscita stagionale in campionato per l’Under 18 di mister Marco Amelia. Un 2-2 che per come è arrivato ci lascia l’amaro in bocca. La partita ha preso immediatamente il binario giusto, infatti dopo appena 1’ di gioco abbiamo sbloccato la gara con Cozzolino, che ha spinto bene in contropiede e si è involato per aprire le marcature nella mattinata al centro sportivo “Del Bianco” di Anagni. Dopo l’1-0 i gialloblu hanno provato subito a raddoppiare con Centra, ma il suo tentativo è uscito di poco. Poi la Samp ci ha provato prima con Giolfo e poi con Panariello, senza suscitare pericolo per Giora. Al 30’ il Frosinone ha raddoppiato con Centra, che con eleganza ha superato l’estremo difensore doriano spedendo in rete il gol del 2-0.

Il secondo tempo ha seguito il filone del primo, con il Frosinone che ha creato maggiori occasioni e ha rischiato anche di aumentare il vantaggio con Ambrosini, che ha stoppato un’inviatante palla di De Rita, ma davanti a lui Rodolfo ha risposto presente. Al 63’ la Sampdoria ha iniziato ad affacciarsi, prima con Giolfo sul quale Giora è stato bravissimo e poi al 67’ ha trovato il gol del 2-1 accorciando le marcature con Portaccio. La partita ha iniziato ad infuocarsi con gli ospiti che hanno provato da subito a pareggiare i conti, ma l’occasione più ghiotta è stata dei padroni di casa con Salvador che si era involato da solo davanti a Rodolfo, che ha murato miracolosamente. All’88’ è arrivato il definitivo pari con un diagonale di Galuccio che ha chiuso il match.