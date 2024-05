Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con l’Empoli. Attivazione ed esercitazioni tecnico tattiche, questo il programma odierno. Differenziato per Okoli. Personalizzato per Lusuardi. Domani mattina in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.