Antivigilia di Spezia – Frosinone, con i giallazzurri che questa mattina sono scesi in campo a Ferentino per una nuova seduta di allenamento. Riunione tecnica in sala video, poi attivazione con torelli e rapidità, a chiudere lavoro tattico e partita. Prevista per domani mattina la rifinitura a Ferentino, a seguire la partenza per la Liguria.