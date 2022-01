Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso. Lavoro atletico e serie di esercitazioni tattiche, questo il programma odierno. Differenziato per Rohden e Charpentier. Domani mattina in programma una nuova seduta allo stadio ‘Benito Stirpe’.