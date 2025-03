Seduta di allenamento mattutina allo ‘Stadio Benito Stirpe’ per i giallazzurri di mister Bianco che continuano a preparare la partita contro la Carrarese. Attivazione, esercitazioni sul possesso palla e conclusioni in porta, questo il programma odierno. Differenziato per Szyminski. Terapie per Bohinen. Personalizzato per Ambrosino. Domani mattina in programma la rifinitura alla ‘Città dello sport’ di Ferentino poi la partenza per Carrara.