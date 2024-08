Nuova doppia seduta di allenamento a Ferentino per i giallazzurri di mister Vivarini che al mattino hanno svolto lavoro di forza in palestra per poi lavorare in campo nel pomeriggio su attivazione tecnica, lavoro tattico e per chiudere partita. Domani pomeriggio in programma un nuovo allenamento alla ‘Città dello Sport’.