La Lega di serie B ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi alla 10.a alla 12.a giornata di ritorno. Frosinone-Alessandria per la 10.a giornata di ritorno si giocherà sabato 12 marzo alle ore 16.15, Crotone-Frosinone valida per la 11.a giornata di ritorno in programma martedi 15 marzo alle ore 18.30, quindi Frosinone-Benevento della 12.a giornata di ritorno sabato 19 marzo alle ore 16.15.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio