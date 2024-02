La Lega Calcio ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 28.a alla 30.a giornata del campionato di Serie A Tim. Per la 28.a la gara Sassuolo-Frosinone è in programma sabato 9 marzo alle 15, per la 29.a Frosinone-Lazio è in programma sabato 16 marzo alle ore 20.45, infine per la 30.a giornata Genoa-Frosinone è fissata per sabato 30 marzo alle ore 15.

Ufficio Stampa Frosinone