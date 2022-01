 ARRIVANO I “PANINI B DAYS”! SI RINNOVA UNA DELLE TRADIZIONI PIÙ BELLE

Per il nono anno gli stadi della Serie BKT si popolano di album Panini. Una bella

tradizione che si rinnova durante la 19a e 20a giornata (questo e il prossimo weekend) quando andranno in onda i Panini B Days, caratterizzati da diverse iniziative per lanciare la Collezione Calciatori 2021/2022 presentata nei giorni scorsi a Milano nella sede della Lega Serie A e B. Una partnership, quella fra Panini e Serie BKT, che si rinnova fra una delle realtà del made in Italy più conosciute a livello internazionale e il Campionato degli italiani e che farà felice tutti i tifosi: ai varchi di ingresso degli stadi e nelle tribune saranno infatti distribuiti gli album della collezione più famosa al mondo.

Anche altre iniziative di co-marketing in campo: all’ingresso in campo i capitani porteranno una maxi figurina con lo scudetto della propria squadra, mentre le figurine dei titolari e delle riserve, durante la lettura delle formazioni, sfileranno sul maxischermo dello stadio, che ospiterà anche, insieme ai led, lo spot realizzato per lanciare la collezione.

Le pagine della sezione Serie BKT della collezione 2021/2022 sono composte dalle figurine dei 18 calciatori (tre giocatori per ogni figurina) e lo scudetto. Completano le pagine, l’immagine del mister, la squadra schierata, la prima e seconda maglia ufficiale e altre informazioni sul club (migliori risultati, stadio e gli altri titolari in rosa). ‘Un orgoglio – ha detto il presidente della Lega Serie B Mauro Balata – essere presenti nella ‘Treccani del Calcio”.