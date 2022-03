 BARISIC, KALAJ E PAHIC CONVOCATI DALLE RISPETTIVE NAZIONALI

Tre giocatori del Frosinone convocati per i prossimi impegni delle rispettive nazionali di appartenenza. Il difensore Sergio Kalaj chiamato dalla nazionale Under 21 dell’Albania (terza in classifica nel girone G) che sarà impegnata il 25 marzo alle ore 19 in casa con la Repubblica Ceka e il 29 marzo ancora in casa con l’Inghilterra. Il difensore Adrian Leon Barisic ha risposto alla convocazione della nazionale Under 21 della Bosnia Erzegovina (inserita nello stesso girone dell’Italia) che giocherà il 25 marzo alle ore 15 in casa con il Lussemburgo e il 29 marzo in Italia contro gli azzurri di Nicolato. Infine convocato dal selezionatore della nazionale Under 18 della Slovenia il difensore centrale della formazione Primavera 2 Matjaz Kamensek Pahic.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio