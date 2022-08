 BENEVENTO-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR PAIRETTO

Sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino (To) a dirigere Benevento-Frosinone, gara valida per la 3.a giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 28 agosto 2022 alle ore 20.45 allo stadio ‘Vigorito’ di Benevento. Assistenti designati i signori Michele Lombardi di Brescia e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo (Mi). Il Quarto Uomo designato è il signor Adolfo Baratta della sezione di Rossano Calabro. Al Var il signor Marco Serra della sezione di Torino, Avar il signor Damiano Di Iorio della sezione di Verbania-Cusio-Ossola

Ufficio Stampa Frosinone Calcio