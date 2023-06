 BIGLIETTI E ABBONAMENTI, COSTI DA SOLD OUT AL ‘BENITO STIRPE’

FROSINONE – L’atteso giorno della presentazione della campagna abbonamenti arriva puntuale dopo la conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe della scorsa settimana. A tracciare il solco nel quale il Club giallazzurro ha inteso posizionarsi per la stagione del ritorno in serie A – venendo fortemente incontro ai tifosi ed alle famiglie – è il direttore Marketing & Comunicazione, Salvatore Gualtieri. Modalità e costi direttamente online sul sito del Frosinone, in tempo reale.

“L’attesa campagna abbonamenti – apre Gualtieri – dà essenzialmente lo start alla nuova stagione. Prima di mostrarla e scorrere le slides che troverete online, è doveroso fare una premessa perché nella campagna abbonamenti 2023-’24 abbiamo pensato a due cose: abbiamo voluto premiare gli abbonati, quelli che ci hanno seguito sempre, anche nel periodo del Covid e dell’ultima stagione ed abbiamo voluto premiare le famiglie. Come vedrete tra poco sarà molto conveniente”.

PRELAZIONE – “Per rinnovare o acquistare un nuovo abbonamento è necessario essere in possesso del requisito prioritario e fondamentale, quindi delle fidelity card. Che debbono essere in corso di validità, altrimenti non si può accedere all’abbonamento. La prelazione sarà attiva dal 21 al 25 giugno e sarà riservata ai 3.000 abbonati della scorsa stagione. In questa fase è possibile confermare il proprio posto oppure cambiare anche il settore. Chi conferma il proprio abbonamento in questa fase non può accedere alla fase due”.

IL PRIVILEGIO SULLA PRELAZIONE – “La cosiddetta fase 2, il primo premio che abbiamo voluto dare ai nostri abbonati, parte il 28 giugno e termina il 30 giugno: daremo la possibilità a tutti gli abbonati 2022-‘23 di acquistare un secondo abbonamento ma Ridotto. Il ‘+1’ è riservato sia agli abbonati ma è un premio alle famiglie. E’ per fare in modo che l’abbonato 2022-’23 possa avere la possibilità di mettersi affianco un parente, non può mettere un’altra persona come ad esempio un amico. Gli abbonamenti ridotti sono riservati a queste categorie: Under 18, Donne, Over 65 e Bambino. Anche questo range così particolare ed ampio è un ulteriore sforzo da parte della Società. Questa fase come anche le altre iniziative che vedremo sono nate dall’esigenza di esaudire le richieste arrivate dai tifosi, siamo venuti incontro alle segnalazioni durante l’ultima stagione. Abbiamo ascoltato la gente”.

LA NEW ENTRY MEMBERS – “La terza fase della campagna abbonamenti è riservata ai Members, che sono circa 2.000. Durerà dal 1 luglio al 5 luglio. Questa categoria ha una sorta di prelazione ed anche loro hanno diritto di acquistare un abbonamento Ridotto, la cosiddetta operazione ‘+1’, che sarà ugualmente riservato alle categorie Under 18, Donna, Over 65 e Bambino. E’ chiaro che anche gli abbonati della stagione precedente, possono accedere a questa ‘finestra’ se non sono riusciti a farlo prima”.

VENDITA LIBERA – “Andiamo all’ultima fase, la vendita libera dall’11 luglio, aperta a tutti coloro vorranno sottoscrivere un abbonamento per la prima volta. Sul sito del Frosinone Calcio troverete tutto”.

COSTO DEI BIGLIETTI – “Siamo partiti dalla prelazione – prosegue il dirigente -. Passiamo ora ad analizzare i prezzi. Abbiamo inteso lasciare gli stessi prezzi dell’ultima stagione di serie A, nonostante siano trascorsi 5 anni con i relativi aumenti e in queste stagioni ci sono stati diversi investimenti sullo stadio. La differenza nel prezzo del biglietto singolo (consultabili nel link presente sul sito) ci sarà solo per i big match (Napoli, Lazio, Inter, Milan, Roma e Juventus). In questo caso poco l’aumento nel biglietto Ridotto, mentre il costo per i Bambini resta invariato. A livello generale pagheranno il prezzo intero da 18 a 64 anni, Ridotti per Donne, Under 18, Over 65 e Disabili al 100%, Bambini dai 3 ai 6 anni, Gratuito invece da 0 a 2 anni”.

COSTO ABBONAMENTI – “Il costo dell’abbonamento è rimasto sostanzialmente quello dell’ultima stagione di Serie A. In curva costerà 270 euro, la Tribuna Est 490, Tribuna Superiore 750, Tribuna Laterale 1.050, Tribuna Centrale 1.450 e Tribuna Autorità 2.300. Sottolineo ancora che il risparmio totale sarà di circa il 50% rispetto al costo del biglietto singolo per l’intera stagione. Permettetemi di dire che siamo in presenza di costi per partite della serie B”.

FORMULA MISTA, COSTO MEDIO ABBATTUTO – Un’altra considerazione mi preme farla: se uno acquista 2 abbonamenti ridotti in curva oltre all’abbonamento intero, alla fine paga 11 euro la partita singola in solido, come se fosse una Lega Pro. Se fossero 4 persone si scenderebbe a 10 euro. L’obiettivo evidente, come detto, è andare incontro alle famiglie. Non bisogna leggere il dato numerico singolo, freddo, bensì immaginare di poter sfruttare la combinazione data dalla fase-2 e fase-3. Stesso discorso della riduzione-media è applicabile nella Tribuna Est, con la stessa formula costerebbe 20 euro in solido. Ma anche in Tribuna Superiore, sempre sulla base di un abbonamento intero e almeno due ridotti, costerebbe 32 euro”.

CAMBIO NOMINATIVO – “Il cambio nominativo è permesso in tutti i settori. Ed è permesso a parità di biglietto, quindi di settore. E aggiungo un’altra cosa importante: la persona alla quale verrà ceduto il biglietto, deve necessariamente avere la fidelity card. Per la categoria Disabili si sono le istruzioni per andare sulla opportuna casella di posta elettronica, ci sarà anche una persona che si occuperà di questa gestione. Per l’accompagnatore dei Disabili il biglietto sarà ridotto”.

CAPITOLO SPONSOR – “Per quanto riguarda lo sponsor di maglia ci sarà la Banca Popolare del Frusinate, in basso ci sarà l’Acqua Fiuggi, sulle spalle ci sarà Iperdem e sulla manica della maglietta Orsolini. Ringrazio tutti per la fiducia e per l’investimento. Sempre onorati di aver scelto sponsor di maglia del territorio. Davanti siamo al 100% ciociari, sulle spalle Iperdem e Orsolini rappresentano comunque aziende operanti nel territorio che abbiamo voluto premiare nonostante le tante richieste che ci sono pervenute. Sono sponsor, lo ribadisco, che sono in linea con la nostra mission”.

OBIETTIVI – “Aspettative di abbonamenti? Almeno 12.000 abbonati come minimo. Sarebbero il segnale del territorio nei confronti di una Società che sta crescendo e che sta investendo sulle infrastrutture che creano ricchezza. I 12.000 abbonati me li aspetto più nell’ottica di una risposta a questo modus operandi della Società nel corso degli anni, di un riconoscimento nei confronti di un Presidente che ha amore e passione per il Frosinone e per il calcio”.

RITIRO PRECAMPIONATO – “Il ritiro si svolgerà all’Atlantic Park Hotel a Fiuggi. Il Frosinone sta preparando adeguatamente la struttura del Centro Sportivo, per la data del ritiro bisognerà attendere l’ufficializzazione del nuovo tecnico e chiaramente la decisione dell’Area Tecnica in funzione conseguenziale”.

ORGANIGRAMMA – “Il nostro organigramma che verrà pubblicato sul sito prossimamente avrà una struttura lineare ed orizzontale. Le due risorse nuove inserite sono Remigio Ripa, che ha sempre lavorato nel Frosinone Calcio, entra nell’Area Marketing e darà una grande mano a tutti i livelli nell’organizzazione generale e Daniel Msellati, una risorsa completamente nuova, che ha una esperienza di 8 anni nel mondo del calcio ed è laureato alla Bocconi. Lui si occuperà dello sviluppo di tutte le attività e interagirà con tutti i componenti dell’Area Marketing & Comunicazione che ringrazio personalmente per l’ottimo lavoro svolto e il riconoscimento che hanno ottenuto”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio