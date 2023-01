 BJANKO MILANO NUOVO FASHION PARTNER DEL FROSINONE CALCIO

Nella sala conferenze dello stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ è stata presentata la partnership tra il Frosinone Calcio e l’azienda Bjanko di Milano. Un prodotto interamente green che affatto casualmente viene presentato all’interno del primo stadio in Italia che ha sposato totalmente la cultura green.

“E’ una partnership – ha dichiarato il direttore Salvatore Gualtieri – che mi rende particolarmente orgoglioso. La Bjanko è ufficialmente fashion-partner per quanto riguarda il tempo libero. La mia soddisfazione deriva dal fatto che diamo ai nostri calciatori un valore aggiunto, vestendoli nel tempo libero con un brand di lusso made in Italy”.

“Bjanko Milano ringrazia il presidente Maurizio Stirpe e il Frosinone Calcio per la opportunità che ci viene data – ha esordito Giglio Tomasi di Bjanko Milano -. Siamo un’azienda giovane, dinamica, innovativa nel mondo dell’abbigliamento. Ha un prodotto estremamente diverso da tutto ciò che oggi si trova sul mercato. La nostra produzione per intero è al 100% italiana e viene gestita interamente a Milano”.

E stata qui la volta di Barbara Signorini: “In un momento di crisi del mercato, proprio perché produciamo in Italia ed abbiamo la possibilità di essere particolarmente duttili, ci avviciniamo ad un materiale che non viene utilizzato tecnicamente nel mondo dell’abbigliamento ma che viene impiegato in particolare per coibentare i sottotetti. Un materiale tyvek prodotto da Dupont. Questo materiale nasce di colore bianco, da qui anche il nome della Azienda. La sfida è stata quella di renderlo colorato e quindi trasformarlo in un tessuto per l’abbigliamento. Per il Frosinone Calcio ci siamo avvicinati ai colori della Società, quindi il blu e il giallo, utilizzando due tecniche diverse per realizzare il prodotto. Lo abbiamo stampato internamente sul materiale, dove si ottengono dei colori molto delicati mentre all’esterno abbiamo applicato una membrana che realizziamo noi della Bjanko Milano in collaborazione con una Società esterna. Tutto questo procedimento per riuscire ad ottenere delle prestazioni ancora più elevate che riguardano la impermeabilità e il calore. Una delle caratteristiche più importanti è riuscire a mantenere la temperatura del corpo costante. Tra le caratteristiche del nostro brand il logo sul cappuccio che realizziamo noi. E per l’occasione, uscendo da quello che il nostro ‘logo-tipo’ abbiamo applicato il marchio con i colori della Società, all’interno abbiamo stampato i colori del Frosinone e all’esterno abbiamo stampato con un materiale termoadesivo il logo con la testa del leone rampante”

📺 Clicca qui per il video