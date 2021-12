 BOLOCA: “VOLEVAMO VINCERE, GATTI DISPIACIUTO COME TUTTI NOI”

FROSINONE – E’ diventato il perno insostituibile della mediana giallazzurra. Dopo una stagione di transizione Boloca è il vero equilibratore della manovra nel cuore della squadra. Un infaticabile maratoneta e un giocatore di qualità. Al quale, per sua stessa ammissione, manca una cosa: il gol.

Boloca, partita condizionata dall’espulsione. Come hai visto Federico al vostro rientro, vi ha detto qualcosa?

“Gatti era molto dispiaciuto, secondo me stanotte faticherà a dormire. Però anche noi perché volevamo vincere. Era troppo importante”.

Daniel stai prendendo sempre più continuità nelle prestazioni. Dove puoi ancora migliorare per diventare un perno insostituibile per la squadra?

“Io devo migliorare ancora tanto su tutti gli aspetti. Uno di questi è la fase finale, debbo essere più cattivo”.

Quattro pareggi di fila. Solo un caso o vi sta mancando qualcosa in questo periodo? Cosa secondo lei?

“Secondo me non ci sta mancando nulla. Penso che in ogni partita ci stiamo mettendo anima ed energia chieste dal mister. Le caratteristiche che meritano i tifosi di vedere”.

Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, bisogna guardare alla trasferta di Monza.

“Esatto, da domani cominceremo a preparare questa partita dove, come sempre, dovremo dare il massimo”.

