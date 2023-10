 BOLOGNA-FROSINONE 2-1, IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (37’ st Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (29’ st Kristiansen); Aebischer, Freuler (37’ st Freuler); Orsolini (29’ st Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (37’ st Moro); Zirkzee.

A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Moro, Karlsson, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono (40’ st Kaio Jorge), Romagnoli, Okoli, Marchizza; Barrenechea (29’ st Brescianini), Mazzitelli; Soulè, Reinier (29’ st Ibrahimovic), Garritano (11’ st Baez); Cheddira (11’ st Cuni).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Kaio Jorge, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Bidaoui, Monterisi, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Daniele Doveri di Roma1; assistenti sigg. Marco D’Ascanio di Ancona e Andrea Niedda di Ozieri (Sassari); Quarto Uomo signor Luca Pairetto di Nichelino (Torino), al Var signor Paolo Valeri di Roma2, Avar signor Francesco Meraviglia di Pistoia.

Marcatori: 19’ pt Ferguson (B), 22’ pt De Silvestri (B), 18’ st Soulé (F).

Note: spettatori: 26.000 circa (1.340 tifosi del Frosinone); angoli: 5-3 per il Frosinone; ammoniti: 14’ st Aebischer (B), 41’ st Zirkzee (B), 41’ e 48’ st Mazzitelli (F); espulso: 48’ st Mazzitelli (F) recuperi: 2’ pt; 5′ st

BOLOGNA – Un Frosinone infinito perde 2-1 al ‘Dall’Ara’ di Bologna ma al 95’ sfiora la doppia rimonta con un sinistro di Marchizza che termina fuori di poco. Partita senza esclusione di colpi e come sempre dal doppio volto nel 97’ totali. Nel primo tempo Frosinone colpito da l’uno-due di Ferguson e De Silvestri tra il 19’ e 22’ rientrava negli spogliatoi sul doppio svantaggio. Solo nel finale la squadra di Di Francesco ha provato ad impensierire Skorupski che ha detto no a due conclusioni di Mazzitelli. Nella ripresa la musica è diversa. L’ingresso di Cuni e Baez cambia la gara dei giallazzurri che accorciano le distanze con un rigore di Soulé per fallo sull’attaccante tedesco-albanese. Poi tante emozioni fino al 95’ quando su un pallone maligno di Soulé da destra, Skorupski esce male, Marchizza a botta sicura al volo spedisce fuori. I giallazzurri chiudono in 10 per l’espulsione di Mazzitelli. Ritorno al calcio giocato dopo 20 mesi esatti di Kaio Jorge, entrato nel finale.