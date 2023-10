 CAGLIARI-FROSINONE 4-3, IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez (42’ pt Zappa), Goldaniga, Dossena, Augello; Deiola (1’ st Pavoletti), Makoumbou, Prati; Jankto (19’ st Azzi), Mancosu (19’ st Viola); Luvumbo (19’ st Oristanio).

A disposizione: Radunovic, Lapadula, Hatzdiakos, G. Pereiro, Wieteska, Suleman, Petagna, Obert, Dentello, Shomurodov, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (29’ st Oyono), Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Brescianini (35’ st Okoli), Barrenechea, Reinier (29’ st Bourabia); Soule, Cuni (10’ st Cheddira), Baez (10’ st Garritano).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Kaio Jorge, Caso, Kvernadze, Ibrahimovic.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Signor Luca Pairetto di Nichelino (To); assistenti sigg. Andrea Zingarelli di Siena e Giuseppe Di Giacinto di Teramo; Quarto Uomo signor Giovanni Ayroldi di Molfetta; Var signor Massimiliano Irrati di Pistoia, Avar signor Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa).

Marcatori: 23’ e 37’ pt Soulé (F), 4’ st Brescianini (F), 26’ st Oristanio (C), 31’ st Makoumbou (C), 48’ e 50’ st Pavoletti (C).

Note: spettatori: 15.946 (130 tifosi del Frosinone) per un incasso di euro 299.137,00; angoli: 7-5 per il Frosinone; ammoniti: 25’ pt Romagnoli (F), 12’ st Prati (C), 40’ st Bourabia (F), 42’ st Okoli (F), 50’ st Marchizza (F); recuperi: 4’ pt; 7’+1’ st

CAGLIARI – Incredibile Frosinone, al 26’ della ripresa aveva la partita in pugno dopo il 3-0 firmato da Brescianini. Ma i cinque cambi ribaltano il match, al 98’ è il Cagliari che esulta grazie ad una rimonta pazzesca che ha portato la squadra di Ranieri a vincere 4-3 la sua prima partita stagionale. Vittoria che offusca un’ora di gran calcio della squadra ciociara che paga però i cambi in corsa, lo stesso numero di sostituzioni che invece hanno permesso la svolta per i rossoblu.