 CALENDARIO SERIE B, IL COMMENTO DEL DIRETTORE ANGELOZZI E DI MISTER VIVARINI

Stilato il calendario della Serie BKT 2024/2025, per i giallazzurri esordio casalingo al ‘Benito Stirpe’ contro la Sampdoria, queste le dichiarazioni del Direttore Guido Angelozzi e di mister Vincenzo Vivarini.

“Il calendario è facile e difficile al tempo stesso – questo il commento del Direttore Angelozzi -, le squadre vanno incontrate tutte. Ogni partita per noi deve essere affrontata come fosse l’ultima di campionato. La serie B è composta da squadre molto blasonate ma ogni anno ci sono le sorprese, per questo è difficile fare previsioni. Sarà una stagione lunghissima e difficile ma mai come in questa che verrà tutte possono andare in serie A e tutte possono retrocedere”.

“Non ho mai dato troppa importanza al calendario. Il mio obiettivo, invece, è quello di arrivare alla partita con la Sampdoria con dei concetti precisi di gioco – questo invece il pensiero di mister Vivarini -, perché affrontiamo una squadra che arriva da un anno di lavoro insieme e con un organico di gioco già rodato.

Il campionato di serie B è molto equilibrato, lo sarà anche questo anno. A mio avviso ci sono due squadre più avanti e sono Palermo e Cremonese. Noi abbiamo rinnovato il progetto tattico e tecnico, dobbiamo vedere con quale velocità riusciremo ad essere efficaci da subito. Solo a quel punto potremmo dire la nostra”.

Clicca qui per il calendario completo