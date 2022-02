 CANOTTO: “VITTORIA FANTASTICA, A CITTADELLA SENZA MOLLARE NIENTE”

FROSINONE – Due gol in altrettante partite, Gigi Canotto è tornato ad essere chirurgico anche sotto rete. Sua la rete del momentaneo 2-1 a Brescia poi annullata parzialmente dal gol del pari, suo il 3-0 nel finale alla Reggina dopo un’azione travolgente e una corsa di 70 metri.

Canotto, c’era bisogno di questa vittoria, anche e soprattutto per ritrovare il sorriso dopo le ultime partite, e per te anche un gol stasera. Soddisfatto? E quanto vale questo successo?

“Lo abbiamo cercato questo successo davanti al nostro pubblico. E’ stato fantastico. Noi ce la mettiamo sempre tutta in ogni partita, a Brescia peccato per quel piccolo episodio altrimenti l’avremmo portata dalla nostra parte. Gli episodi fanno parte del calcio. Stasera credo che abbiamo disputato una grande partita, vittoria meritata e sono contento perché il gruppo ha risposto bene e i tifosi hanno visto una squadra che lotta ad ogni partita”.

Canotto, dopo un periodo un po’ critico si sta riprendendo la ribalta a suon di gol.

“Ogni giocatore ha un piccolo periodo nel quale le cose non ti vanno proprio tutte bene. E’ normale che io voglia giocare ma accetto tutte le decisioni del mister. Abbiamo un bellissimo gruppo ed una grande società. Siamo tutti indirizzati verso un solo obiettivo”.

Gigi questo è un periodo molto intenso di partite, quanto è importante riuscire a fare un filotto di risultati importanti?

“E’ importante perché se guardiamo la classifica siamo a sei punti dal primo posto. Può succedere di tutto. Dobbiamo recuperare le energie, sappiamo che non è facile perché si gioca ogni 3 giorni però il filotto sarebbe una cosa importante. Ora pensiamo al Cittadella, poi partita dopo partita penseremo alle altre”.

Il Cittadella che tipo di squadra è? Stasera ha vinto a Lecce.

“Lo sapevo, il Cittadella è ben messa in campo e gioca bene. Noi dobbiamo andare a giocare come sappiamo e non mollare un millimetro”.

