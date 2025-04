Il Frosinone Calcio comunica che per la gara CESENA-FROSINONE, valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Domenica 13 aprile alle ore 15.00, la vendita per la tifoseria ospite è attiva da martedì 8 aprile alle ore 10, fino a sabato 12 aprile 2025 alle 19.00 presso i punti vendita Vivaticket e online