Il Frosinone Calcio rende noto che a far data (13 febbraio 2024, ore 10.00) è da ritenersi chiusa la richiesta accrediti, per le testate giornalistiche, in vista della gara Frosinone-Roma del 18 febbraio p.v., causa raggiungimento limite massimo dei posti a disposizione.

Ufficio stampa Frosinone Calcio