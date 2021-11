 CICERELLI: “HO FATTO GOL E MI SONO RITROVATO SOTTO UNA MONTAGNA DI GIOIA”

FROSINONE – Un gol pesante, un gol da tre punti, un gol all’extra-time per Emanuele Cicerelli. Che si è ritagliato uno spazio speciale nel giorno della seconda vittoria di fila del Frosinone che, in casa, non arrivava dal febbraio 2020. Quando il mondo non aveva ancora conosciuto il volto della pandemia. Oggi i tifosi del Frosinone hanno scoperto invece la vena realizzativa dell’ex granata.

Cicerelli la rete di oggi possiamo dire che vale più di tre punti per l’importanza che ha avuto?

“Sicuramente ha un valore importante. Era fondamentale vincere oggi per dare un segnale e rimanere là in alto in classifica. Sono contento di aver fatto gol ma sarebbe stata la medesima cosa se la rete fosse arrivata da qualsiasi altro mio compagno”.

Emanuele quanta importanza ha avuto questo gol nell’economia della stagione del Frosinone?

“Le vittorie sono tutte importanti, quando fai risultato accresce il livello del morale, fa bene al gruppo e all’ambiente. E’ una vittoria pesante per come è arrivata ma ci aspetta già un’altra partita e da domani non si pensa più al Crotone ma alla prossima”.

Cosa c’era in quella corsa rabbiosa dopo il gol?

“Quando ho visto la palla entrare mi sono girato e non ho visto più nulla, anzi i miei compagni venire verso di me e mi sono ritrovato sotto di loro. E’ stato bellissimo così”.

In un reparto affollato, questa rete può servire a far salire le sue quotazioni per l’undici iniziale.

“Davanti siamo tanti e bravi. Io sto cercando di trovare la continuità e debbo cercare di proseguire su questa strada. Sarà il mister a fare le scelte, non sarà mai un problema per me accettarle”.

Si va subito a Benevento che oggi ha perso in casa. Che partita bisogna aspettarsi?

“Dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo cosa bisogna mettere in campo, se lo faremo possiamo dire di essere avvantaggiati per il risultato finale. Allo stesso tempo sappiamo che il Benevento è fortissimo”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio