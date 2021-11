 UNDER 14 ELITE, ACCADE TUTTO NELLA PRIMA FRAZIONE. IL DERBY VA AL FROSINONE (1-2)

CEPRANO: Di Salvatore, Belardelli, C. Censi, D’Alessandro, Di Giacomo (dal 20’ st Bruno), Di Salvatore, Forcuti (dal 30’ st Bratina), Fortuni, Metafune, Palmerini (dal 28’ st Pellegrini), Scolari, Testa (dal 30’ st Ricca).

A disposizione: Potenziani, M. Censi, Sava, Spatera, Urbanetti.

Allenatore: Mernini.

FROSINONE: Massella (dal 4’ st Cera), Bonanni (dal 1’ st Reali), Carlaccini (dal 27’ st Carola), Macini, Magliozzi, Marini, Nigro (dal 4’ st Ciucci), Summa, Carpentieri, D’Arpino (dal 20’ st Rosa), Colafrancesco (dal 4’ st Riggi).

A disposizione: De Santis.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig.na Pappacena della sezione di Roma 2.

Marcatori: 10’ pt Carpentieri (Frosinone), 13’ pt Carlaccini (Frosinone), 32’ pt Palmerini (Ceprano).

Note: ammoniti: Palmerini (Ceprano).

ROMA – Altro giro altra corsa, secondo derby in due settimane per i giallazzurri allenati da mister Broccolato.

Dopo la vittoria di misura per 1-2 contro l’Accademia Frosinone della scorsa settimana, oggi arriva un’altra vittoria, sempre 1-2 contro il Ceprano.

Si gioca a Roma, il Ceprano è reduce da una vittoria importante contro il Tivoli trascinato dalla doppietta di Forcuti, il Frosinone invece 9 punti in 4 match giocati, unica sconfitta contro l’Accademia Calcio Roma.

Tutte le azioni salienti del match accadono nella prima frazione di gioco, i giallazzurri si portano in vantaggio con Carpentieri al 10’ minuto per poi raddoppiare con Carlaccini pochi minuti dopo. Per il difensore numero 3 è il primo gol in stagione.

A pochi istanti dalla fine del primo tempo il Ceprano con grinta e caparbietà trova il gol che riapre il match con Palmerini.

Nel secondo tempo il Frosinone prende in mano il pallino del gioco e addormenta la partita subendo poche incursioni offensive degli avversari.

Il match termina 1-2 per il Frosinone.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio