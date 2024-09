 ‘CLASSE E LEALTÀ MONDIALI’, DIRETTORE ANGELOZZI PREMIATO

Ieri sera, al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, si è tenuta la prima edizione del Premio Romano Fogli ‘Classe e Lealtà Mondiali’. L’evento ha visto tra i protagonisti il direttore dell’area tecnica del Frosinone Calcio, Guido Angelozzi.

Con grande orgoglio, Angelozzi è stato premiato per il suo contributo al mondo del calcio, riconoscendo in lui i valori di classe e lealtà che hanno contraddistinto la carriera di Romano Fogli, un vero simbolo di sportività e correttezza. La serata è stata un momento significativo per celebrare non solo le competenze tecniche, ma anche l’integrità e l’etica che sono alla base del successo duraturo nel mondo del calcio.

L’onorificenza ricevuta da Guido Angelozzi rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto con passione e dedizione nella sua lunga carriera, un esempio per tutti coloro che aspirano a costruire un percorso nel calcio basato su valori solidi e genuini.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio