 COMO-FROSINONE AFFIDATA AL SIGNOR MANGANIELLO DI PINEROLO

Sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo (To) a dirigere la gara Como-Frosinone, valida per la 23.a giornata del campionato di Serie B in programma sabato 4 febbraio allo stadio ‘Sinigaglia’ di Como. Gli assistenti designati saranno i signori Filippo Valeriani di Ravenna e Davide Moro di Schio (Vi). Il Quarto Uomo sarà il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al Var è stato designato il signor Luigi Nasca di Bari, Avar il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio