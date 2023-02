 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE VOLA A CAGLIARI PER GUARDARE SEMPRE PIU’ SU

Un altro big match per la Primavera del Frosinone che, sabato prossimo 4 febbraio, sarà di scena a Cagliari (ore 13, diretta Solocalcio) che segue i giallazzurri di 3 lunghezze in classifica (29 contro 26). Entrambe reduci da due pareggi, i giallazzurri in casa (0-0) contro il quotato Sassuolo e i sardi sul campo del Verona (2-2 in rimonta). Per la seconda volta in questo girone di andata che si chiude proprio sabato prossimo, una partita del Frosinone è terminata a reti bianche. Era accaduto già all’ultima gara prima della sosta a Verona, in quella occasione fu un grande Boseggia a dire no a ripetizione alle conclusioni della squadra di Gorgone.

Al giro di boa è anche il momento di tirare un bilancio parziale per questa inedita esperienza della Primavera del campionato dei ‘grandi’. Il terzo posto in classifica a 29 punti, alle spalle della Roma tornata capolista (32) e del Torino (29), è sicuramente il biglietto da visita che recita senza bisogno di ulteriori aggiunte. C’è da dire però che l’ossatura della formazione ciociara, per larga parte quella delle passate stagioni con innesti mirati da parte della Società, ha dato un’ottima risposta, ben al di sopra delle migliori attese. Questo vuol dire che il lavoro quotidiano sul campo da parte di Gorgone e del suo staff è stato di spessore tecnico, tattico e umano. Adesso però parte un nuovo campionato, addirittura prima del termine del girone di andata. E’ terminato il mercato, le squadre che hanno potuto hanno aggiustato gli organici. Il Cagliari ha messo a disposizione di mister Filippi ha preso il 2006 polacco Franke.

Sabato nel Frosinone non ci saranno il terzino-centrale Bracaglia, squalificato ma anche alle prese con un problema di affaticamento al polpaccio, stesso problema che terrà fuori il centrocampista Bruno. Out anche il terzino Benacquista, che martedi raggiungerà la sua nuova destinazione, la alla Pistoiese (serie D).

La gara verrà diretta dalla terna composta dall’arbitro Claudio Petrella di Viterbo e dagli assistenti Antonio Aletta di Avellino e Antonio Caputo di Benevento.

