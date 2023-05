 COMUNICATO STAMPA DEL FROSINONE CALCIO

La promozione in serie A del Frosinone Calcio sta riscuotendo la massima ribalta su tutti gli Organi di Informazione nazionali ed esteri. Sono tantissime le richieste di interviste per il presidente dottor Maurizio Stirpe. Il Club giallazzurro, nella direzione di razionalizzare e semplificare sia gli impegni del massimo dirigente che il lavoro dei giornalisti, comunica che la Conferenza Stampa di chiusura della stagione 2022-’23 si terrà orientativamente a metà del mese di giugno p.v., in occasione dei 20 anni di Presidenza. Orario e location verranno debitamente comunicati. A seguire il presidente Maurizio Stirpe sarà a disposizione – previa comunicazione all’Ufficio Stampa, con modalità che verranno rese note successivamente – delle Testate che intenderanno intervistarlo singolarmente. Si ringrazia anticipatamente tutti dell’attenzione e della disponibilità.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio