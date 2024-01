 CONFERENZA DI MISTER DI FRANCESCO POST JUVENTUS-FROSINONE

TORINO – A fine gara la breve conferenza stampa di Eusebio Di Francesco.

Mister, resta il grande percorso fatto dal Frosinone.

“Certamente, faccio i complimenti ai ragazzi. Ringrazio i tifosi che sono venuti e tutti quelli che ci hanno accompagnato in questa bella avventura. Poi oggi è venuta fuori la qualità migliore di una squadra superiore, in uno stadio anche difficile per tanti ragazzi che giocavano qui dentro per la prima volta. E si è sentito e visto. Contento dell’approccio del primo tempo, nonostante il gol preso all’inizio abbiamo cercato di continuare a fare gioco nel tentativo di mettere in difficoltà la Juventus con le armi che abbiamo. Poi c’è stato qualche errorino di troppo da parte nostra che ha facilitato il compito della Juventus che già è una squadra e non ha bisogno del nostro aiuto per vincere la partita. Però complimenti ai ragazzi anche per il percorso che hanno fatto”.

Come si possono correggere questi errori? E un giudizio su Lusuardi?

“Lusuardi sta cresce ndo tanto, un ragazzo giovane che praticamente ha appena esordito in un campionato professionistico quando in Brasile giocava nei campionati giovanili. E’ normale che anche lui deve migliorare nel posizionamento e nell’intesa con i compagni. Quanto agli errori, bisogna alzare il livello di attenzione dentro la partita e cercare di non commetterne più. Oggi rispetto ad altre volte la prestazione è stata inferiore”.

Dove colloca la Juventus in questa stagione nel campionato?

“Credo che il campionato sia una storia tra Juve e Inter, lo dimostrano le partite, i risultati e il percorso che stanno facendo entrambe. Credo che la Juve abbia un piccolo vantaggio dal punto di vista degli impegni e non è poco. L’Inter al contrario ha tante partite da giocare e questo può favorire la Juventus. Ma in questo momento penso al 50 e 50 a testa”.

