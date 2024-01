 LE PAROLE DI BRESCIANINI A BOTTA CALDA

TORINO – A fine gara anche le parole del centrocampista Brescianini, tornato in campo dopo l’assenza nell’ultimo turno di campionato.

“Volevamo affrontare la gara a viso aperto, peccato per come è andata perché era nostra intenzione regalare un’altra gioia ai nostri tifosi. Abbiamo cercato di dare tutto, un episodio ha condizionato l’andamento della gara. Il nostro atteggiamento è quello di continuare sempre a giocare a prescindere dall’avversario. Adesso abbiamo bisogno di punti, ci concentreremo sul campionato e proveremo a mettere a posto quei dettagli che in questo ultimo periodo non è andato come auspicavamo. Però l’atteggiamento dei miei compagni è ottimo, dobbiamo cercare di essere sempre propositivi per sfruttare le nostre caratteristiche. Cosa è andato sorto? La prestazione l’abbiamo fatta, direi che c’è stata qualche disattenzione e poi a questo livello le paghi. Dobbiamo cercare di essere più attenti ai dettagli, continuare a lavorare a testa bassa. La salvezza? Ce la metteremo tutta, quello è il nostro obiettivo ad inizio stagione. Faremo di tutti per cercare di raggiungere la salvezza”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio