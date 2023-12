 CONFERENZA DI MISTER DI FRANCESCO POST MILAN-FROSINONE

MILANO – A fine gara le parole di mister Di Francesco in conferenza stampa.

Mister, sembra essere tornati indietro di 3 settimane, quel gol al 43’… come contro l’Inter.

“Io parlerei dei 90’ e non del primo tempo. Il Frosinone ha cercato sempre di proporre gioco. E penso che Turati questa sera non abbia fatto grandi parate. Il problema è che loro sono stati bravi e concreti. Noi potevamo trovarci in vantaggio e invece ci siamo trovati sotto dopo 2’. Questo è il peccato più grande e credo che abbia fatto la differenza. Non voglio parlare degli episodi. Dobbiamo essere più bravi a far girare gli episodi in una certa direzione, sapendo che dall’altra parte ci sono giocatori più bravi, dei grandissimi campioni che al primo errore non ti perdonano. E invece noi siamo stati buoni e meno determinati. Questo ha fatto la differenza”.

Mister, l’errore di Cuni sottoporta?

“Devo dire che lui si doveva preparare prima il calcio ma quella occasione se l’è creata da solo. E’ stato bravo a crederci ed a creare questa opportunità. Ha fatto una buona gara. Ricordiamoci che Marvin viene dalla serie C tedesca e per lui è anche un momento di crescita. Queste situazioni gli torneranno utili nel futuro. Dobbiamo pensare positivo per questi ragazzi che hanno poca esperienza ma che alla fine mettono dentro una incoscienza positiva che ci fa anche divertire. Detto questo, abbiamo commesso l’errore successivo per troppa superficialità perdendo una palla in mezzo al campo aprendo così l’opportunità all’1-0”.

Gelli è tornato bene in campo.

“Sono contento di Ciccio perché veniva da una settimana nella quale si era allenato solo ieri. Prima di entrare gli ho chiesto come stesse perché si era fatto male Reinier ed avevo paura che potesse avere una ricaduta ma non avevo centrocampisti. Invece è entrato bene, ha fatto anche il terzino. Un ottimo acquisto anche perché Reinier sicuramente ha avuto un problemino muscolare da valutare”.

Cosa ci dice delle partite fuori casa?

“Teniamoci i 18 punti, non pesiamo solo alle partite esterne perché ci sarebbe da pensarne a tante a partire da quella di Cagliari. Ditemi dove finora abbiamo sfigurato fuori casa. Noi andiamo a giocarcela sempre alla grande. E non dimenticate mai da dove arrivano questi ragazzi e da chi avevamo davanti. Loro avevano delle assenze ma le avevamo anche noi. E non abbiamo affatto sfigurato. Anche se dobbiamo migliorare fuori casa, senza dubbio. Ma teniamoci stretti questi 18 punti”.

Nel fortino dello ‘Stirpe’ 16 punti su 18…

“C’è un insieme di cose da migliorare. Dopo questa gara ci penserò un po’ di più… Magari mi metto dalla prossima gara esterna attaccato alla mia area di rigore ad aspettare… Scherzo comunque. Questa squadra non deve dimenticare come è arrivata a fare certo risultati, sono convinto che alla lunga i risultati fuori arriveranno”.

Cosa si porta di positivo a casa e su cosa bisogna migliorare molto? A gennaio chiederà qualche giocatore di esperienza?

“Per quanto riguarda il mercato valuteremo anche il forfait di Marchizza, qualcosa faremo. Da Milano porto dietro una grande ‘rosicata’, mi ha dato fastidio aver preso il primo gol che ha deciso questo risultato. Anche se fossimo andati 0-0 negli spogliatoi, nella ripresa sarebbe stata una partita differente. Abbiamo preso poi gol su assist di Maignan, è una cosa che aspettavamo perché siamo andati a pressarli alti”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio