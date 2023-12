 LE PAROLE DI BRESCIANINI A BOTTA CALDA

MILANO – In miexd zone è la volta del centrocampista Brescianini, autore del gol della bandiera del Frosinone. Lui, nato e cresciuto nel Milan, che si toglie la soddisfazione di segnare alla squadra che, nel percorso dal settore giovanile fino ai ‘grandi’, lo ho ‘allevato’ da calciatore e da uomo.

Brescianini, resta l’amarezza di essere venuto qui a San Siro, aver fatto gol ma si torna a casa ancora una volta senza punti.

“Diciamo di sì, volevamo cercare di portare a casa dei punti. Noi comunque cerchiamo sempre di giocare al calcio senza guardare in faccia a nessuno. Portiamo rispetto per tutti però vigliamo sempre imporci con il nostro gioco. Purtroppo stasera il Milan è stato più ispirato di noi”.

Che effetto ti ha fatto segnare quel gol?

“E’ stato molto emozionante anche per il percorso che ho fatto qui al Milan dai Pulcini fino ad arrivare in prima squadra. Questo gol è come se fosse una storia scritta. Ora però dobbiamo rimboccarci le maniche e guardare avanti e cercare di fare punti dalla prossima”.