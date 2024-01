 CONFERENZA DI MISTER DI FRANCESCO POST VERONA-FROSINONE

VERONA – Al termine le parole del tecnico Di Francesco in conferenza stampa.

Come giudica il primo tempo del Frosinone?

“Il primo tempo non abbiamo fatto bene, pensiamo a quello che abbiamo fatto di buono nel secondo e ripartiamo da lì. Abbiamo messo in campo maggiore determinazione e cattiveria del Verona, più cattivi e aggressivi rispetto a quello che avevamo fatto nei primi 45’. Ricordiamoci anche come abbiamo giocato perché a voi sembra facile ma abbiamo giocare dei centrocampisti da terzini per tutta la partita e credo che alla fine abbiano fatto anche una buona partita dal punto di vista difensivo. Siamo stati un po’ ingenui in occasione dei calci di rigore in qualche situazione nel quale il Verona ci ha messo un po’ in difficoltà Nel secondo tempo cambiando qualcosa e mettendo dentro giocatori più offensivi, paradossalmente il Frosinone si è difeso meglio perché si è allontanato dalla propria area di rigore ed ha palleggiato molto meglio come siamo solito fare. Ho rivisto nel secondo tempo un altro Frosinone rispetto al primo nel quale siamo stati più passivi. Ma quello che mi dispiaceva era vedere sempre questo pallone alzato che favoriva la qualità degli avversari”.

In generale si è fatta un’idea dei tanti infortuni che ci stanno condizionando?

“Tanti sono di natura traumatica e si può parlare di sfortuna. Per quelli di natura muscolare magari va considerato anche che quei giocatori appena arrivati hanno giocato una partita e per poter giocare la successiva il mister vuole che si allenino sempre: loro se hanno un fastidio non dicono nulla e poi si fanno male. Dipende anche dalla gioventù, dobbiamo capire chi abbiamo davanti. Zortea ad esempio si è fatto male in allenamento ieri dopo averne saltati due, faccio fatica un po’ a conoscerlo ancora. Peccato perché non abbiamo più terzini e speriamo che il Direttore ce ne possa regalare uno in questa sessione di mercato”.

Cosa secondo lei non ha funzionato nel primo tempo? Caso come mai non era in distinta?

“Caso non è convocato perché la Società abbia scelto di metterlo sul mercato. La Società ha scelto di non convocarlo. Ripeto cosa che ho già detto: sul mercato il tecnico non mette bocca, il Direttore sa delle caratteristiche dei giocatori che servono, mi ha portato un francese che giocava in serie C in Francia (GHedjemis, ndr) che ha fatto un’ottima gara. A me piace allenare i giocatori e cercare di migliorarli. Mi fido e mi affido alle mani sapienti del Direttore. Per quanto riguarda il discorso del primo tempo, ho già risposto. Ma nel calcio guardiamo solo alla parte negativa. Le partite sono fatte di due tempi e va trovato un equilibrio”.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

“Mezzo pieno, perché il Verona sta attraversando un momento particolare e nonostante tutto ha messo dentro dei giocatori interessanti. Io l’ho studiato attentamente in questi giorni e devo dire che nelle scelte che fanno sono arrivati ottimi giocatori”.

