 LE PAROLE DI TURATI A BOTTA CALDA

VERONA – A fine gara le parole di Turati a Dazn: “I rigori? Magari quando pari il primo rigore e ne arriva un altro sei là che ti chiedi: adesso cosa faccio? Al mio fianco ho persone che mi aiutano tanto, come il preparatore dei portieri e i miei compagni di ruolo, Cerofolini e Frattali, e li ho ascoltati. E’ andata bene nel primo rigore. Quanto c’è di studio dell’avversario e quanto di istinto? Io prima della partita studio tutti i rigori e i rigoristi che potrei trovarmi di fronte durante la partita. Poi ovviamente segui anche l’istinto. Alcune volte sei convinto della scelta prima della partita, altre volte non lo sei appieno e allora cambi. Il peso del punto? E’ molto importante, come saranno tutti i punti da qui alla fine della stagione. Ho sempre detto che io darò il massimo fino alla fine e so anche i miei compagni faranno la medesima cosa. Il Milan? Per me sarà una partita come le altre, poi quando giochi contro i campioni sono partite difficili ma io confido tanto nei miei compagni”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio