 CONFERENZA POST PARTITA MISTER GRECO

Frosinone – Le dichiarazioni post partita del mister Leandro Greco dopo la vittoria casalinga per 3-2 contro il Cesena.

Mister, che sapore ha per lei questa vittoria?

“Sono soddisfatto perché ho visto gioia nei ragazzi. Abbiamo parlato della partita della svolta che secondo me è stata quella con il Pisa. Questa squadra sta dando tanto e per noi la vittoria è soltanto un punto di partenza. Sono contento per la città, per i tifosi e per tutta la società che ha creduto in me”.

Questa partita può rappresentare una svolta in questa stagione?

“Questa partita è stata tosta, ma anche con il Pisa in dieci contro undici e con la Cremonese è stato allo stesso modo difficile. Ci sono mancati in queste partite i punti che ti danno più forza. Oggi la difficoltà è stata trascinare la squadra e fargli capire che ha messo in campo qualcosa di veramente importante. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro che abbiamo fatto e che anche la gente ha percepito”.

Mister, la capacità fondamentale oggi è stata la tenuta difensiva. Cosa ne pensa a riguardo?

“Noi fino ad ora abbiamo preso gol su azione solo a Bolzano. la solidità difensiva è un nostro punto di forza. Eccetto il gol di Cremona, la squadra si è sempre difesa bene ed ha tenuto botta. C’è ancora tanto da migliorare, ma i ragazzi hanno svolto una prestazione eccezionale”.

Il rigorista designato era Marchizza oppure hai lasciato decidere i giocatori in campo?

“E’ stata una mia scelta, volevo dare responsabilità al capitano. Ha molti margini di miglioramento è un ragazzo giovane ed ho piacere a far crescere anche il suo lato da leader”.

Dopo Catanzaro, un’altra partita importante di Barcella e Cichella, non crede?

“Per me tutti hanno lavorato bene in questo periodo. Se i ragazzi si esprimono al meglio è perchè l’ambiente gli da modo di rendere al meglio”.

Nonostante il momento difficile ha avuto ancora una buona risposta dal pubblico. Come giudica l’abbraccio di Marchizza con i tifosi?

“Ieri in conferenza ho detto che noi stiamo svolgendo una missione. Questa missione non si può attuare senza il sostegno dei tifosi, senza la loro energia non si va lontano. Secondo me la gente capisce di calcio ed ha apprezzato il lavoro che ha svolto la squadra in questo periodo dando tutto quello che aveva in campo”.

