 INTERVISTA POST GARA A DAVIDE BIRASCHI

Frosinone – Le parole post partita del difensore giallazzurro Davide Biraschi dopo la vittoria con il Cesena.

Davide, oggi sei stato un gigante. Hai messo a disposizione la tua esperienza per portare a casa la vittoria. È una lettura corretta?

“Oggi è stata una partita molto dura. Dovevamo dare continuità alle ottime prestazioni dell’ultimo periodo e sono arrivati tre punti importanti per la classifica. Abbiamo avuto un atteggiamento giusto e sono molto orgoglioso del lavoro che svolgiamo quotidianamente e della squadra”.

Oggi abbiamo visto un coinvolgimento importante del pubblico. Secondo te può essere un fattore determinate il Benito Stirpe da qui a fine stagione?

“Sicuramente il pubblico è sempre il dodicesimo uomo in campo. Sono convinto che al di là della vittoria il pubblico voglia vedere i giocatori sudare la maglia con il massimo impegno. Il miglioramento in questo periodo c’è stato e sono contento che con questa vittoria abbiamo fatto un regalo anche ai tifosi”.

Dopo questa vittoria il pubblico si aspetta che manteniate questo rendimento. Sarà più difficile secondo te?

“Adesso è importante dare continuità a questa vittoria. Dobbiamo cavalcare l’onda d’entusiasmo che si è creata ma tutto questo non deve far abbassare il livello di concentrazione durante la settimana per rendere al meglio in partita”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio