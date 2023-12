 CONFERENZA STAMPA DI MISTER DI FRANCESCO POST NAPOLI-FROSINONE

NAPOLI – A fine gara la conferenza stampa di mister Di Francesco.

Mister un giudizio sulla partita e sulla prestazione di Lusuardi, al suo esordio?

“Abbiamo giocato con un sistema di gioco nuovo, praticamente senza terzini preparando la partita nel giro di 2 giorni. I ragazzi hanno interpretato la gara alla grande. Tutti. Al di là della prestazione di Lusuardi che ha fatto una ottima gara per essere stata il suo esordio, aiutato dal contesto dei propri compagni. Ma ci sono tanti aspetti da sottolineare e per i quali fare i complimenti. Oggi ha vinto il gruppo: nei cambi, negli otto giocatori diversi dalla gara precedente, nell’atteggiamento generale della squadra, nei princìpi che hanno mantenuto. Io personalmente me la aspettavo una grande partita, siamo venuti qui per cercare di essere aggressivi, con tempi diversi. I ragazzi hanno fatto tutto bene, rischiando pochissimo e creando occasioni pericolosissime per fare gol al Napoli, così come poi è stato. Per cui i complimenti vanno fatti a tutto il gruppo, a tutti i ragazzi per quello che hanno fatto”.

Cosa ha detto ai suoi tra il primo e secondo tempo?

“Ho fatto solo una modifica tattica, inserendo l’unico terzino che avevo a disposizione, Lirola, che dovevo gestire. Perché era un giocatore che si era fatto male recentemente. Ero un po’ in difficoltà a livello di terzini ma l’interpretazione di Kvernadze e quella di Garritano che ha fatto una grande partita, ci hanno permesso di superare il problema. Non volevo rimettere Monterisi a fare il terzino. E comunque c’è stato un insieme di cose che ci hanno permesso di fare un’ottima gara dal punto di vista tattico che credo sia stata la chiave che li ha fatti innervosire e poi anche scoprire”.

Si dice che Kvernadze deve andare a giocare altrove, è vero?

“Chi lo dice? Lui sta facendo un percorso di crescita importante, è un ragazzo che si sta allenando bene. Lui deve pensare a continuare a lavorare come sta facendo e sono convinto che alla lunga troverà il suo spazio per dimostrare il valore. Quello che lei dice è la prima volta che lo sento”.

Importante non aver subito gol al cospetto del Napoli.

“Sono sempre dell’idea che mi piace una squadra che possa far male agli avversari, ovviamente oggi siamo stati anche nelle situazioni difensive e nella compattezza generale. Ma questa cosa non deve mancare. E’ mancata negli ultimi 7-8 minuti a Lecce. Oggi sentivo parlare di sogni. Qui c’è solo un sogno, compreso per il sottoscritto: fare il massimo in Coppa Italia e salvare il Frosinone. Poi i discorsi di mercato non mi interessano. Tanti di questi ragazzi non sono di proprietà ma lavorano per il Frosinone come se fosse il loro Club. E’ questa la mentalità che deve restare tra noi per poterci togliere tante altre soddisfazioni”.

