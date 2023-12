 LE PAROLE DI CHEDDIRA A BOTTA CALDA

NAPOLI – In mixed come è la volta di Cheddira, tornato al gol stavolta in Coppa Italia e ancora su rigore.

Partiamo dall’episodio del calcio di rigore: ti sei preso subito il pallone, volevi calciarlo tu?

“Mi mancava il gol, il primo pensiero è stato concentrarmi su quello che dovevo fare. Avevo una grande determinazione ed è andata bene”.

Hai fatto il gol dell’ex, visto che sei di proprietà del Napoli?

“Diciamo che prima di dire ex spero di giocare un giorno col Napoli. Sono di proprietà del Napoli, quando capitano certe situazioni noi siamo sempre dei professionisti. Sono del Frosinone, do tutto per questa maglia e poi in futuri si vedrà”.

Di Francesco ha detto: ho tra le mani una squadra di ragazzi terribili. Vi sentite proprio così?

“Il mister ci dà moltissimo, con le sue idee, la sua voglia, la sua grande determinazione. Lui riesce a trasmetterci tutto. Noi essendo giovani abbiamo qualcosa da dare in più e siamo felici quello che stiamo facendo ma rimaniamo a testa bassa continuando a lavorare. Non siamo nemmeno a gennaio, noi dobbiamo portare la salvezza a questa Società, a questa piazza perché se lo meritano”.

I quarti di finale sono un risultato storico, vi siete resi conto?

“Assolutamente, non ci dobbiamo dimenticare dell’impresa che abbiamo fatto questa sera. Siamo nella storia di questa Società ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra: sabato abbiamo la Juve e da domani si comincia a lavorare sulla prossima gara”.

