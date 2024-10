 CONFERENZA STAMPA MISTER GRECO

Bolzano – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore giallazzurro Greco dopo il pareggio per 1-1 contro il Sudtirol.

Mister è contento di questo risultato oppure si aspettava qualcosa in più?

“Mi ritengo soddisfatto si. Abbiamo sbloccato la partita e durante la gara abbiamo avuto anche altre opportunità. Credo che il pareggio sia il risultato più giusto, anche se loro hanno chiuso il match in crescendo. Non dimentichiamo, però, che siamo reduci da una partita con la prima in classifica in cui abbiamo giocato per novanta minuti in dieci uomini. Nel complesso sono molto soddisfatto ma siamo ancora all’inizio di un percorso. Per questo motivo abbiamo ancora da lavorare”.

Un pensiero ai tifosi giallazzurri che hanno affrontato una lunga trasferta per seguire la squadra.

“Oggi ho sentito una energia positiva come anche domenica scorsa. Spero che la gente si possa riavvicinare alla squadra perché abbiamo bisogno di percepire quello che è il tifo di Frosinone con il loro modo di pensare e vivere la squadra”.

Ha detto che il Sudtirol ha chiuso in crescendo. C’è ancora qualcosa su cui lavorare?

“C’è tanto su cui lavorare. In questa prima settimana di lavoro ho cercato di focalizzarmi sull’aspetto caratteriale e sull’intensità dell’allenamento che credo siano un punto importante da cui partire. Ovviamente è un lavoro molto lungo da fare. Purtroppo ci è capitato il turno infrasettimanale che ci ha permesso di ricaricare solo le energie in vista della partita”.

Lusuardi oggi ha disputato una grande prova non crede?

“Si, è un giocatore di grande prospettiva. Ha ancora tanto da migliorare e su cui deve lavorare ma ha fatto una grande gara come tutta la squadra”.

