 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati dell’ultima giornata di campionato del settore giovanile del Frosinone Calcio.

Primavera 2: Frosinone – Benevento 3-0



Seconda giornata di campionato Primavera 2 per il Frosinone che, alla prima partita casalinga, affrontava il Benevento di Mister Iezzo. Quest’ultimo arrivava, alla Città dello Sport, dopo la vittoria per 3-0 contro il Perugia. I giallazzurri di mister Greco partono subito forte e al quarto minuto si rendono pericolosi, con un colpo di testa di Stojanov dagli sviluppi di un calcio d’angolo che termina di poco alto sopra la traversa. Dopo questo primo squillo, la partita vive un momento di equilibrio in cui non c’è una squadra che prevale sull’altra. Equilibrio che viene interrotto al 28’ minuto quando uno splendido passaggio di Ferizaj trova solo Dixon che da solo in area di rigore batte Giangregorio per l’1-0 del Frosinone. La squadra di mister Greco continua a spingere e al 30’ ottiene una punizione a due nell’area di rigore del Benevento. Sul punto di battuta si presenta Cichero che calcia sul secondo palo e trova Matteo Obleac che da due passi raddoppia. La ripresa si apre con un Benevento più propenso all’attacco per recuperare il doppio svantaggio. Ma al 19’ minuto di gioco i giallazzurri colpiscono ancora con il solito Dixon trovato da uno splendido assist di Barcella, d’avanti al portiere del Benevento, l’attaccante segna la rete del 3-0 per il Frosinone. Dopo la terza rete il Frosinone amministra bene la partita con un’ottima fase difensiva che annulla la pressione del Benevento. I Giallazzurri portano a casa altri tre punti fondamentali per il campionato.

Frosinone: Dosso, Obleac, Pelosi, Hegelund, Shkambay, Grosso (dal 39’ st De Filippis), Stojanov (dal 15’st Corallini), Ferizaj (dal 15’ st Borgia), Barcella (25 st Molignano), Dixon (dal 39’ Fiorito), Cichero. A disposizione: Barone, Zorzetto, Diallo, Schietroma, Centra, Buonpane, Cellupica. Allenatore: Greco

Benevento: Giangregorio, Fastiggi, Ciurleo (dal 25’st Polverino), Avolio, Eletto (dal 33’ st Guerra), Marrone, Politi (dal 33’ st Rucci), Donatiello, Francescotti, Sessa (dal 15’st Milucci), Balzano (dal 15’ st Sasso). A disposizione: Verdicchio, Mirashi, Nonga, Festino, Borrelli, D’Alessio. Allenatore: Iezzo

Marcatori: 28’ pt Dixon, 30’pt Obleac, 19’ st Dixon

Arbitro: Giaquinto della sezione di Parma

Assistenti: Rinaldi della sezione di Pisa e Iuliano della sezione di Siena

Ammoniti: 38’pt Politi (B), 11’st Barcella (F), 30’st Eletto (B) 32’ st Chichero (F), 34’ st Rucci (B), 38’st Molignano (F)

Under 17: Juve Stabia – Frosinone 0-0

Con grande rammarico e la consapevolezza di aver dato tutto, il Frosinone torna dalla trasferta campana contro la Juve Stabia con un solo punto in tasca. La sfida, valida per la quarta giornata di campionato, si è conclusa sullo 0-0, nonostante il dominio della squadra di Lucidi dall’inizio alla fine. I giallazzurri hanno approcciato la partita con determinazione e un forte spirito offensivo. Dopo pochi minuti dall’inizio, Luzi ha sfiorato il gol colpendo una traversa, dando subito l’impressione di poter sbloccare il match. L’unico squillo della Juve Stabia è arrivato poco dopo, quando i padroni di casa hanno centrato il palo in una delle poche occasioni degne di nota. A partire dalla seconda metà del primo tempo, il Frosinone ha iniziato a creare numerose occasioni, sfiorando il vantaggio più volte. A inizio ripresa, un gol di Luzi è stato annullato per un fuorigioco, mantenendo inalterato il punteggio. La pressione ciociara è proseguita, con Pierguidi che ha colpito un altro palo sugli sviluppi di un calcio piazzato, avvicinandosi ancora una volta al tanto cercato 0-1. Nonostante le numerose occasioni, la squadra di Lucidi ha dovuto accontentarsi di uno 0-0 dal sapore amaro, tornando a casa con un punto che sa di occasione sprecata.

Nel post partita l’allenatore Riccardo Lucidi ha rilasciato delle dichiarazioni: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra e del terzo risultato utile consecutivo. E’ stata una partita equilibrata nei primi minuti dove abbiamo colpito una traversa e la Juve Stabia un palo. Bisogna migliorare sotto il punto di vista della finalizzazione ma allo stesso tempo sono contento del buon assetto difensivo che la squadra ha assunto”.

Juve Stabia: Di Lauro, Bonaiuto, Misso, Di Martino (dal 23’st Calabrese), Avvisato, Primicerio (dal 41’st Chifari), Caparano (dal 41’st Amelio), De Simone, Balzano (dal 31’st Iasevoli), Petalie, Valentino (dal 23’st Palermo). A disposizione: Ardolino, Malafronte, Martinello, Rosi Allenatore: Sacco

Frosinone: Capanna, Mirenzi (dal 41’st Boccanera), Colafrancesco, Pierguidi, Pantano, Reali, Millozzi, Carfagnaa, Carpentieri (dal 24’st Giacomel), Danieli (dal 20’st Borghi), Luzi (dal 20’st Castellani). A disposizione: Cera, Macchia, Menghini, Conti, Perella Allenatore: Lucidi

Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore

Assistenti: Polichetti di Salerno e Minopoli di Napoli

Ammoniti: De Simone, Balzano, Bonaiuto, Primicerio, Carpentieri, Pantano, Giacomel

Under 16: Frosinone – Palermo 1-1

Seconda giornata e secondo pareggio per il Frosinone di David Centioni che a Fiuggi non riesce a superare il Palermo di mister Chiappara. Sfida vivace sin dal calcio d’inizio, ma tutta di marca rosanero. Pronti via e La Corte coglie in pieno la traversa, poi è Sabella ad assaltare la porta ciociara, trovando però i guantoni di un attentissimo Lombardo, eccezionale nell’alzarla sopra la traversa. Poi si accende Giraffa, che da vero bomber si gira e calcia verso la porta dove Lombardo, in apparenza, non può arrivare. E invece il numero 1 sfoggia un colpo di reni magistrale per salvare i suoi. Al 20′ ci riprova La Corte e questa èa la volta buona. Il 7 riceve palla, supera due avversari e lascia partire il diagonale vincente su cui Lombardo, stavolta, non può far nulla. Il Leone prova a ruggire con Casagrande, Giacalonte si fa trovare pronto e sventa il pericolo. L’occasione per il Frosinone sembra scuotere l’undici di Centioni, che prima di tornare negli spogliatoi riesce ad acciuffare il pareggio. Il merito è tutto di Bonanno che parte da solo palla al piede, semina mezza difesa palermitana e insacca alle spalle di Giacalone. Si va dunque al riposo sul parziale di 1-1. Nella ripresa lo spettacolo viene meno, le due squadre tendono a gestirsi e a prevalere è perlopiù il timore di subire. Il punteggio non cambia e il triplice fischio del direttore di gara assegna un punto per parte a Frosinone e Palermo. I ciociari, ora, si preparano alla difficilissima trasferta in Toscana di settimana prossima, quando ci sarà da affrontare il super Empoli.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallazzurro post partita: “Ieri abbiamo affrontato un ottimo Palermo, squadra strutturata e organizzata, che non a caso è arrivata lo scorso anno ai quarti delle finali scudetto. Nel complesso una buona gara. Consolidiamo alcune delle nostre certezze, i ragazzi mi ha fatto vedere i miglioramenti che avevo chiesto in alcuni aspetti del gioco e ne sono soddisfatto”.

Frosinone: Lombardo (dal 6’st Scordari), Trulli, Maggiora (dal 26’st Di Battista), Anzidei, Riggi (dal 1’st Frani), Agostini (dal 1’st Galimberti), Bonanno, Esposito, Pugliatti, Taddei (dal 15’st Silvestri), Casagrande (dal 1’st Cimaglia). A disposizione: Danieli, Barboni, Carlone. Allenatore: Centioni

Palermo: Giacalone, Lentini (dal 26’st Greco), Milazzo, F. Balsamo, Scelta (dal 1’st Puccio), Sciortino, La Corte (dal 26’st Scarantino), Grillo (dal 8’st Gargiulo), Giaraffa (dal 35’st Corda), Vitale (dal 35’st Balsamo), Sabella. A disposizione: Musto, Ruvolo, Palumbo Allenatore: Chiappara

Marcatori: La Corte 20’pt (P), Bonanno 35’pt (F)

Arbitro: Pal di Roma 1

Assistenti: Tomeo di Cassino e Russo di Nichelino

Under 15: Frosinone – Palermo 0-2

Una partita ricca di emozioni quella andata in scena al Capo I Prati di Fiuggi tra Frosinone e Palermo, con gli ospiti che si impongono di due reti, al termine di una gara combattuta ed equilibrata fino alla fine. Partono meglio i ragazzi di mister Durante, che palleggiano con qualità, e al 6’ del primo tempo sfiorano il vantaggio: sul primo corner del match infatti, Antonelli di testa colpisce il palo. Con il passare dei minuti però, il Palermo inizia a crescere, e al 14’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare l’economia del match: fallo di Chiazzolla in area di rigore e arbitro che assegna il tiro dal dischetto. L’esecuzione di Profeta non è perfetta, come invece lo è la risposta di Amato, che respinge il pallone e poi para anche la ribattuta. La squadra di Sanfilippo accusa il contraccolpo psicologico, mentre il Frosinone, che prova a rendersi pericoloso con molti cross provenienti dalla corsia di sinistra, non riesce a trovare la zuccata vincente. Nella ripresa i canarini cambiano completamente ritmo, lasciando il dominio del campo agli avversari: al 5’ Musmeci è bravo a non cadere nella trappola del fuorigioco, e premiato da una verticalizzazione, si ritrova da solo davanti all’estremo difensore, che trafigge con freddezza. Oltre al vantaggio, i rosanero trovano anche ulteriore coraggio, abbassando il baricentro del Frosinone, che si spegne con lo scorrere del cronometro. Al 23’ una bellissima giocata di Scaccianoce sulla trequarti manda Pellegrino al tiro dalla distanza, che colpisce la traversa dai 30 metri. È solo questione di tempo però per mettere la partita in cassaforte: al 34’ ci pensa Scaccianoce, che involatosi sulla fascia destra, batte Amato sul palo coperto. Nel finale i padroni di casa provano il disperato assalto alla ricerca di un gol che servirebbe a riaccendere la speranza, ma il Palermo è attento e organizzato nella fase difensiva, concedendo davvero poco agli avversari.

Queste le parole dell’allenatore del Frosinone dopo la partita: “La partita con il Palermo è sulla falsa riga di settimana scorsa contro la Salernitana. Non siamo stati bravi a sbloccare la partita e poi abbiamo pagato con la sconfitta. Mi dispiace perchè i ragazzi si sono impegnati tantissimo. Cercheremo di fare meglio settimana prossima”.

Frosinone: Amato, Balan, Fargnoli P (dal 31’st Ferretti), Tarquinia (dal 15’st Gentili), Polidori, Antonelli, Fargnoli (dal 9’st Aversa), Chiazzolla(dal 31’st Valentini), Tacchi, Filippi (dal 9’st Ranieri), Sisillo. A disposizione: Marchiotto, Frara, Pasquali, Ingiugno Allenatore: Durante

Palermo: Impicchè, Cataldi, Madonia, Corea, Ciulla, Parisi, Profeta(dal 19’st Rizzo), Pellegrino (dal 38’st Cinà), Musmeci (dal 38’st Parrino), Guarino, Scaccianoce(dal 43’st Lo Iacono). A disposizione: Sciacca, Giordano, La Padula, Patti, Rizzuto. Allenatore: Sanfilippo

Marcatori: Musmeci 5’st, Scaccianoce 34’st

Arbitro: Lupo di Latina

Assistenti: Di Folca e Caponera di Frosinone

Ammoniti: Profeta, Guarino, Madonia

