 CONFERENZA STAMPA MISTER VIVARINI

Cittadella – Le parole in conferenza stampa di mister Vivarini dopo la vittoria per 1-2 contro il Cittadella.

Mister è la partita della svolta?

“Il risultato oggi era indispensabile. Abbiamo fatto una prestazione di alto livello. È chiaro che siamo amareggiati per quello che è successo nelle precedenti gare. Abbiamo lavorato con tante situazioni particolari, anche oggi avevamo sette giocatori indisponibili. I ragazzi stanno lavorando veramente bene. Questa partita deve essere un punto di partenza”.

Oggi abbiamo visto un atteggiamento compatto e consapevole. Ha avuto anche lei la stessa impressione?

“Ho cercato in settimana di lavorare su altri concetti e situazioni, sempre in funzione dei giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo capito che in questo campionato bisogna avere la capacità di lottare e non lasciare niente al caso. Anche oggi fino alla fine abbiamo dovuto soffrire e stringere i denti. I ragazzi se la sono meritata questa vittoria”.

Oggi è sceso in campo Garritano dal primo minuto. Servono giocatori di esperienza come lui?

“Si, lui conosce bene questo ruolo e l’ha svolto con grande applicazione. Pensavo non reggesse i novanta minuti ma è stato un leone quindi merito a lui. Comunque, tutta la squadra ha lavorato come doveva, in una partita difficile come quella contro il Cittadella”.

Serve più incisività sotto porta?

“Andiamo un passo alla volta. Ho provato mille soluzioni da quando sono arrivato. Dobbiamo ripartire dalle cose buone fatte oggi e prendere coraggio. Chiaramente bisogna essere più incisivi in attacco. Dobbiamo diventare squadra come lo siamo stati oggi e dobbiamo farlo per tutte le prossime partite”.

Photo Credit: Lapresse

