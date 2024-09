 INTERVISTA POST PARTITA AD ANTHONY PARTIPILO

Cittadella – Le dichiarazioni di Anthony Partipilo dopo la vittoria in trasferta contro il Cittadella.

Anthony il Frosinone si è sbloccato e lo ha fatto in trasferta, meglio di così non poteva andare?

“Si siamo contenti perché, dopo diverse settimane dure, oggi ci siamo tolti una bella soddisfazione. Per me il nostro campionato inizia oggi. Abbiamo sofferto tutti insieme. È una vittoria che ti rimane dentro”.

Hai tirato il rigore perché sei il rigorista designato o perché hai preso coraggio e hai deciso di calciare?

“Il mister durante la riunione chiede chi se la sente di calciare, abbiamo una scaletta di cui faccio parte, quindi ho preso la palla ed è andata bene”.

Quali sono le certezze da cui ripartire? C’è la possibilità di rivedere brutte prestazioni come le ultime oppure è un capitolo archiviato?

“Per me le certezze le dobbiamo costruire passo dopo passo. Abbiamo parlato delle partite scorse anche durante questa settimana, per noi sono un capitolo chiuso. Adesso pensiamo alla prossima che arriverà presto”.

Quanto è importante la tua figura o dei calciatori di esperienza in momenti delicati?

“Secondo me ci deve essere un giusto mix giovani ed esperti per fare le cose fatte bene.

Con quello scavetto hai voluto mandare un messaggio di tranquillità?

“Io sono un giocatore un po’ fantasioso, ho questi colpi. Era un momento delicato ed ho tirato fuori dal cilindro una cosa bella per far si che la squadra sia tranquilla. Ora pensiamo alla prossima partita contro la Carrarese”.

Photo Credit: Lapresse

Ufficio Stampa Frosinone Calcio