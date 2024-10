 CONFERENZA STAMPA MISTER VIVARINI

Frosinone – Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore Vincenzo Vivarini dopo la sconfitta casalinga contro la Carrarese.

Mister è difficile commentare una prestazione del genere. Come reagisce a questa contestazione e come si esce da questo momento?

“Non siamo contenti perché dovevamo dare continuità al lavoro che abbiamo fatto a Cittadella. Ci sono molte situazioni che ci remano contro. I primi quindici minuti abbiamo concesso molto alla Carrarese poi ci siamo sistemati e abbiamo cercato di creare occasioni. Tutto ciò ovviamente non basta. Stiamo lavorando tanto e cerchiamo mille soluzioni. Bisogna uscirne insieme con convinzione”.

Dopo questo risultato si sente in discussione? Distefano come sta?

“A Distefano è uscita la spalla. Qui conta solo il Frosinone, non Vivarini. Tutti noi siamo impegnati in un lavoro comune per uscire da questa situazione. È chiaro che non sono contento, la squadra idem e di conseguenza anche la società”.

Voi in squadra avete contezza della fragilità caratteriale?

“È un problema che ci portiamo dall’inizio. Gli episodi, poi, non ci aiutano. Sono sicuro che se ne avessimo avuto almeno uno durante la partita si sarebbe riacceso quell’entusiasmo che ci poteva portare ad un risultato diverso. Ovviamente oltre all’aspetto caratteriale ci vuole anche più qualità in avanti. Bisogna essere più efficaci sotto porta”.

A Cittadella lei ha detto che qualcosa di buono si era visto. Oggi è un passo indietro?

“Si a Cittadella abbiamo fatto una partita giusta. Ma dobbiamo fare ancora di più. Le carenze ci sono ma dobbiamo affrontare le partite con la cattiveria giusta. Escludendo il primo quarto d’ora, dove abbiamo concesso molto alla squadra avversaria credo che la prestazione oggi ci sia stata, il risultato ci penalizza tanto”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio