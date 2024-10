 INTERVISTA POST PARTITA A MICHELE CEROFOLINI

Frosinone – Le parole in conferenza stampa dell’estremo difensore giallazzurro Michele Cerofolini dopo la sconfitta casalinga contro la Carrarese.

Michele come si può uscire da questa situazione?



“L’unico modo per uscire da questa situazione è chiuderci in campo e lavorare fin a quando non abbiamo trovato la chiave giusta. Adesso abbiamo bisogno sicuramente di lavorare sulla tecnica e sul morale. Penso che debba essere questo il nostro punto di partenza”.

Cosa succede alla squadra durante la partita?

“Visti i valori in campo siamo i primi ad essere arrabbiati. Se analizziamo ogni elemento della rosa possiamo dire che la squadra è forte. Siamo tutti colpevoli. Ripeto dobbiamo lavorare sulla nostra mente per ripartire”.

Cosa non sta funzionando?

“Noi abbiamo provato a fare quello che ci ha detto il mister ed a tratti ci siamo riusciti. Oggi non abbiamo visto una brutta partita. Dal punto di vista tattico non vedo una squadra che non sa cosa fare in campo. Mancano i punti.”

Tra di voi circola la parola retrocessione?



Ad inizio anno non c’era né la parola promozione né retrocessione. Abbiamo iniziato la stagione, giocando partita per partita e così sarà anche ora. La situazione è difficile ma non pensiamo assolutamente alla retrocessione”.