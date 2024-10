 SERIE C FEMMINILE, PAREGGIO CASALINGO CON IL TRASTEVERE

Ferentino – Il Frosinone di mister Foglietta scende in campo alla Città dello Sport per la settima giornata di campionato contro il Trastevere. Le giallazzurre dominano per tutto il primo tempo e trovano il vantaggio dopo diciassette minuti con Tata che concretizza un cross di Spagnoli e di destro batte Martinoli. La partita prosegue con un’alta pressione delle giallazzurre e al trentaseiesimo il raddoppio. Spiovente in area di rigore, Tata la spizza di testa e trova Spagnoli che anticipa tutti e sigla il 2-0. Le ragazze di mister Foglietta, sulle ali dell’entusiasmo, trovano il goal allo scadere della prima frazione. Sempre la Spagnoli che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa batte per la terza volta Martinoli. La ripresa si riapre con un Trastevere più arrembante e dopo solo quaranta secondi Lorè trova il goal del 3-1 su calcio di punizione. La svolta vera della partita arriva a quindici minuti dalla fine dell’incontro. La Zavarese commette fallo e finisce anticipatamente la partita per doppia ammonizione. Il Frosinone si chiude nella propria area a difesa del risultato. A due minuti dalla fine mischia in area delle giallazzurre da cui sbuca la Esposito che batte la Sijeka per il goal del 3-2. La beffa arriva a trenta secondi dallo scadere. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, altra mischia in area di rigore. Questa volta ad avere la meglio sulle giallazzurre è la Rubano che conclude a rete per il goal del 3-3 finale.

Frosinone – Sijeka, Stibel, Vaccari, Collovà, Zavarese, Neddar, Maier (dal 10’st Licari), Musolino (dal 13′ st Bevilacqua), Sgambato (dal 23’st Ruzafa), Spagnoli (dal 28’st Fiore), Tata (dal 42’st Silvi). A Disposizione: Zuliani, Cacchioni, Leone, Contena. Allenatore: Foglietta

Trastevere – Martinoli, Sclavo, Lorè, Betti, Berarducci (29’st Esposito), Rubano, Percuoco (dal 33’st Pedullà), Boldorini (dal 33’st Mattei), Serao, Antonelli, Canale. A Disposizione: Emiliani, Passarani, Mossino, Fagiani, Fiorini, Ludovisi. Allenatore: Ciferri

Arbitro: Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino

Assistenti: Leonardo Marini e Federica Bordin della sezione di Latina

Marcatori: Tata 17′ pt, Spagnoli 36′ pt, Spagnoli 46′ pt, Lore 47′ st, Esposito 93′ st, 3-3 Rubano 97′ st.

Ammonite: Zavarese, Licari, Lorè, Sclavo, Pedullà

Espulse: Zavarese